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خالد بن سلمان: "بحثت مع صديقي وزير الدفاع البريطاني التعاون في المجال العسكري"

Time منذ 59 دقيقة
Views 1557
خالد بن سلمان: "بحثت مع صديقي وزير الدفاع البريطاني التعاون في المجال العسكري"

نايف السالم (صدى):
كشف الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع ، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اتصال هاتفي بينه وبين وزير الدفاع البريطاني.

وقال نائب وزير الددفاع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "بحثت في اتصالٍ هاتفي مع صديقي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس التعاون الثنائي بين بلدينا في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين".

وأضاف: "ونقلت لمعاليه خلال الاتصال شكر قيادة المملكة للحكومة البريطانية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".

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أحدث التعليقات

458
شوفو حجاب الام ، جزاها الله خير
ابا محمد
نعم هي قناة الحقارة ونعم هو إعلام ملوث ومرتزق ولا يقول الحقيقة ابدا. ونعم أيضا ان إعلامه شريك في الذنب وهو يحرض على القتال ببن لمسلمبن وهم أشد خطرا من اليهود . ولكن لسنا بتلك الحقارة فننشر صورا ونختلق قصص قد تكون صحيحة أو لا . عذرا فنحن لا يجب أن نتطرق للعرض وسيء الأخلاق فإن فعلنا فنحن مثلهم✋
ابو محمد 😎
لقد ألقي بهم في المزابل ... .. والسعوديه وحكامها وشعبها باقون شامخون ،،، .. والأعداء يقمحون ، باالذل والهوان منحطون خاسؤون ..
سعد بُلع
ماشاء الله انخفض البترول إلى 20 دولار وتجاهلت أرامكو إعلان سعر البنزين إلى الشهر اللي بعده .!! الآن أرتفع البترول منذ أيام وقامت أرامكو بسرعة إعلان سعر البنزين !! لماذا لم تأجله إلى الشهر القادم !!!
د محمد ماجد بخش
الإعلام العربي بحاجة لقناة تبث باللغات الأجنبية وتكون قناة إخبارية تقدم برامج عبارة عن رسائل : برنامج ساعة هولندا وبرنامج ساعة أوروبا وبرنامج ساعة روسيا تتحدث بلسان القوم وإلا فما فائدة النشر بين العرب أنفسهم هل ذلك بقصد التشفي من المعتدي الاهم هو إبطال العدوان بصده وحماية الأراضي العربية والأنفس العربية، وأقول لأثرياء العرب أنكم لا تبصرون غير المال، فالحياة المكتملة ليست في المال إلا لصاحب الأموال ولذلك على الضرائب أن تستقطع 25% من دخل الثري لصالح الأوطان العربية وشعوبها لكي يناموا ويأملوا ويأكلوا ونحن نرى المعوزين لا يجدون الخبز بسبب دعم أثرياء العرب للحروب ضد شعوب وأركان الوطن العربي

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