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سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد

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سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد

نواف السالم (صدى):
أثارت تأخر استحواذ صندوق الاستثمار العام بالمملكة، على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تساؤلات عدد كبير من المهتمين.

وكان من المقرر أن يتم استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 80% من الأسهم، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، أما الـ20% المتبقية ستكون مقسمة بالتساوي بين سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي تتفاوض باسم صندوق الاستثمار السعودي لإبرام الصفقة، ورجلي الأعمال ديفيد وسايمون روبين، وذلك بعد موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، إلا أنه هناك شكاوى من بعض الجهات أخرت الإعلان.

وقالت صحيفة الديلي ميل إن هناك ”بعض الشكاوى من عدة جهات ساهمت في تأخير صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات على نيوكاسل، حيث تخضع هذه القضايا لتدقيق رابطة البريميرليغ لكن هناك ثقة متزايدة إلى أن صفقة الاستحواذ ستتم“.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
الاكترون يعد كسرا بالنسبة للنواة مقامه النواة وبسطه الوحدة والعدد، ( في تمثيله الفراغ العددي الثقالي المغناطيسي المحوري المكافيء الممثل المنتظم في سائر العناصر ) وهو مكافيء عددي مغناطيسي، ( في تمثيل الدرجة المغناطيسية العددية الكلية المكافئة ، هنا يصبح المقام في الكسر الممثل هو عدد الإلكترونات المفردة الممثلة المحورية المكافئة وهي ممثلة بنفس وحدات الكتلة العددية، وطبعا البسط الآن هو نواة الكتلة الكلية والوحدة العددية الممثلة الجديدة وليس نواة الذرة المركزية المغناطيسية، لذلك تضاف وحدات الثقل الخدمية الممثلة الكتلة العددية إلى هامش المحور فتدعى أرقاما سحرية ممثلة لدرجة ثبات وزعم لكروية النواة وعدم تشوهها حيث الالتفاف والإضافة لأعداد الكتلة لوحدة المركز يقاس على عدد الوحدات للعناصر أو الذرات او وحدات الكتلة الممثلة او الالكترونات في محيط النواة الممثل لمركز الوحدة المغناطيسية.
ابو محمد 😎
ما اقول الا الله يوفق ولا يتكلنا الا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
مرة ثانيه لا تروحي ( معاد شغل ) ، الاشغال ايام الكورونا ماهي زينه عواقبها وخيمه ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكي مما فيكي ..

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