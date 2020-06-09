سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد

نواف السالم (صدى):
أثارت تأخر استحواذ صندوق الاستثمار العام بالمملكة، على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تساؤلات عدد كبير من المهتمين.
وكان من المقرر أن يتم استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل يونايتد بنسبة 80% من الأسهم، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، أما الـ20% المتبقية ستكون مقسمة بالتساوي بين سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي التي تتفاوض باسم صندوق الاستثمار السعودي لإبرام الصفقة، ورجلي الأعمال ديفيد وسايمون روبين، وذلك بعد موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، إلا أنه هناك شكاوى من بعض الجهات أخرت الإعلان.
وقالت صحيفة الديلي ميل إن هناك ”بعض الشكاوى من عدة جهات ساهمت في تأخير صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات على نيوكاسل، حيث تخضع هذه القضايا لتدقيق رابطة البريميرليغ لكن هناك ثقة متزايدة إلى أن صفقة الاستحواذ ستتم“.
ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.