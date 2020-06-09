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تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم

Time منذ 23 دقيقة
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تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم

الرياض (صدى):
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغ أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة ، حيث أجريت الاختبارات أمس واليوم .

وقد تمكّن الطلاب من تثبيت منصة البرنامج ، وتحميل الاختبار التحصيلي بيسر وسهولة ، ومن ثم أدوا اختباراتهم وفق ما هو مخطط له ، وفي الوقت المحدد ، مما أثبت جدارة البنية التقنية ، وجودة الرقابة الذكية ، ويضاف هذا الإنجاز لمسيرة التحول الرقمي في وطننا الغالي.

وبينت الهيئة أن الاختبار التحصيلي الحضوري - لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد - قد تم بنجاح كبير، باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية، وتقنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية في تناغم وتكامل، أسهم في وصول الطلاب لمقار الاختبارات التي بلغ عددها 130 مقراً .

ولفتت الهيئة النظر إلى أنها رصدت بعض التجاوزات وحالات تصوير شاشة الاختبار ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتجاه الطلبة المتجاوزين حيث سيلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وسترفع مخالفاتهم للجهات الرسمية ، إضافة لبعض المشكلات التقنية الطفيفة ، التي تم معالجتها ، دون تأثير على سير الاختبارات في الوقت المحدد لها سلفاً.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للطلاب على ما أبدوه من تعاون وجدية، وقدرة على التعامل مع منصة الاختبار، والتقنيات التكنولوجية بسهولة ويسر ، مبينة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد ، مضيفة أنه ستجرى الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
الاكترون يعد كسرا بالنسبة للنواة مقامه النواة وبسطه الوحدة والعدد، ( في تمثيله الفراغ العددي الثقالي المغناطيسي المحوري المكافيء الممثل المنتظم في سائر العناصر ) وهو مكافيء عددي مغناطيسي، ( في تمثيل الدرجة المغناطيسية العددية الكلية المكافئة ، هنا يصبح المقام في الكسر الممثل هو عدد الإلكترونات المفردة الممثلة المحورية المكافئة وهي ممثلة بنفس وحدات الكتلة العددية، وطبعا البسط الآن هو نواة الكتلة الكلية والوحدة العددية الممثلة الجديدة وليس نواة الذرة المركزية المغناطيسية، لذلك تضاف وحدات الثقل الخدمية الممثلة الكتلة العددية إلى هامش المحور فتدعى أرقاما سحرية ممثلة لدرجة ثبات وزعم لكروية النواة وعدم تشوهها حيث الالتفاف والإضافة لأعداد الكتلة لوحدة المركز يقاس على عدد الوحدات للعناصر أو الذرات او وحدات الكتلة الممثلة او الالكترونات في محيط النواة الممثل لمركز الوحدة المغناطيسية.
ابو محمد 😎
ما اقول الا الله يوفق ولا يتكلنا الا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
مرة ثانيه لا تروحي ( معاد شغل ) ، الاشغال ايام الكورونا ماهي زينه عواقبها وخيمه ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكي مما فيكي ..

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