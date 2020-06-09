نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد

Time منذ 27 دقيقة
Views 1352
Comment 1
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد

الرياض (صدى):
أتاحت وزارة الصحة خدمة معرفة أماكن " عيادات تطمن " عبر تطبيق "موعد"، حيث توفر الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، والبالغ عددها 214 عيادة .

وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون الحجز المباشر، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد.

وأبانت الصحة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد تتم عبر الخطوات التالية " الدخول على تطبيق موعد / اختيار حجز موعد / الضغط على المركز الصحي/ من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت / اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة / ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
الاكترون يعد كسرا بالنسبة للنواة مقامه النواة وبسطه الوحدة والعدد، ( في تمثيله الفراغ العددي الثقالي المغناطيسي المحوري المكافيء الممثل المنتظم في سائر العناصر ) وهو مكافيء عددي مغناطيسي، ( في تمثيل الدرجة المغناطيسية العددية الكلية المكافئة ، هنا يصبح المقام في الكسر الممثل هو عدد الإلكترونات المفردة الممثلة المحورية المكافئة وهي ممثلة بنفس وحدات الكتلة العددية، وطبعا البسط الآن هو نواة الكتلة الكلية والوحدة العددية الممثلة الجديدة وليس نواة الذرة المركزية المغناطيسية، لذلك تضاف وحدات الثقل الخدمية الممثلة الكتلة العددية إلى هامش المحور فتدعى أرقاما سحرية ممثلة لدرجة ثبات وزعم لكروية النواة وعدم تشوهها حيث الالتفاف والإضافة لأعداد الكتلة لوحدة المركز يقاس على عدد الوحدات للعناصر أو الذرات او وحدات الكتلة الممثلة او الالكترونات في محيط النواة الممثل لمركز الوحدة المغناطيسية.
ابو محمد 😎
ما اقول الا الله يوفق ولا يتكلنا الا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
مرة ثانيه لا تروحي ( معاد شغل ) ، الاشغال ايام الكورونا ماهي زينه عواقبها وخيمه ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكي مما فيكي ..

أخر الأخبار

مدرس يذبح والده بدم بارد
مدرس يذبح والده بدم بارد
Time منذ 7 دقائق Views 207
سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد
سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد
Time منذ 11 دقيقة Views 1377
تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم
تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم
Time منذ 23 دقيقة Views 1594
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد
Time منذ 27 دقيقة Views 1352
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»
Time منذ 31 دقيقة Views 1664
«التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين
«التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين
Time منذ 34 دقيقة Views 1389
متحدث الصحة يوضح سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات
متحدث الصحة يوضح سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات
Time منذ 37 دقيقة Views 2065
«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء
«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء
Time منذ 40 دقيقة Views 2278
خالد النمر: لا أنصح بحب الرشاد بعد عملية القلب المفتوح
خالد النمر: لا أنصح بحب الرشاد بعد عملية القلب المفتوح
Time منذ 42 دقيقة Views 1301
نظرة مُحايدة
نظرة مُحايدة
Time منذ 44 دقيقة Views 281