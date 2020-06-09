نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»

Time منذ 31 دقيقة
Views 1664
Comment 1
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»

وكالات (صدى):
اتّهم الاتحاد الأوروبي روسيا والصين بأنهما قامتا بحملات تضليل أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، في محاولة لـ ”تقويض“ الديمقراطيات، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة ”فرانس برس“ الثلاثاء.

وجاء في الوثيقة أن ”بعض الدول خصوصاً روسيا والصين، قامت بحملات تضليل حول كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي، ساعيةً إلى تقويض النقاش الديمقراطي ومفاقمة استقطاب المجتمع وتحسين صورتها الخاصة“.

ويُتوقع أن يكشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائبة رئيسة المفوضية المكلفة بالمسائل المتعلقة بالقيم والشفافية فيرا جوروفا، غدا الأربعاء، استراتيجية بهدف مكافحة تضليل المعلومات المتعلقة بالوباء.

وقال بوريل اليوم الثلاثاء: ”علينا تخصيص مزيد من الموارد لمكافحة التضليل“، ودعا الدول الأعضاء التي تجري مفاوضات شاقة حول الموازنة الأوروبية إلى تخصيص موارد لذلك، وإلى مقاربة أقل سذاجة للاتحاد الأوروبي في علاقته مع بكين.

وأعلن مكتب وزير خارجية التكتل الأوروبي الإعلامي أن المسؤول الإسباني الجنسية، عقد اجتماعاً عبر اتصال الفيديو مع نظيره الصيني وانغ يي، للتحضير للقمة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

إلا أنه لم يتمّ الإعلان بعد الاجتماع عن أي تاريخ قد تعقد فيه القمة.

ويُفترض أن تجمع هذه القمة رؤساء الهيئات الأوروبية ورئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، وستُقام عبر الفيديو، وهي مرتقبة بحلول نهاية يونيو، إذا أعطى القادة الصينيون موافقتهم، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
الاكترون يعد كسرا بالنسبة للنواة مقامه النواة وبسطه الوحدة والعدد، ( في تمثيله الفراغ العددي الثقالي المغناطيسي المحوري المكافيء الممثل المنتظم في سائر العناصر ) وهو مكافيء عددي مغناطيسي، ( في تمثيل الدرجة المغناطيسية العددية الكلية المكافئة ، هنا يصبح المقام في الكسر الممثل هو عدد الإلكترونات المفردة الممثلة المحورية المكافئة وهي ممثلة بنفس وحدات الكتلة العددية، وطبعا البسط الآن هو نواة الكتلة الكلية والوحدة العددية الممثلة الجديدة وليس نواة الذرة المركزية المغناطيسية، لذلك تضاف وحدات الثقل الخدمية الممثلة الكتلة العددية إلى هامش المحور فتدعى أرقاما سحرية ممثلة لدرجة ثبات وزعم لكروية النواة وعدم تشوهها حيث الالتفاف والإضافة لأعداد الكتلة لوحدة المركز يقاس على عدد الوحدات للعناصر أو الذرات او وحدات الكتلة الممثلة او الالكترونات في محيط النواة الممثل لمركز الوحدة المغناطيسية.
ابو محمد 😎
ما اقول الا الله يوفق ولا يتكلنا الا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
مرة ثانيه لا تروحي ( معاد شغل ) ، الاشغال ايام الكورونا ماهي زينه عواقبها وخيمه ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكي مما فيكي ..

أخر الأخبار

مدرس يذبح والده بدم بارد
مدرس يذبح والده بدم بارد
Time منذ 7 دقائق Views 207
سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد
سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد
Time منذ 11 دقيقة Views 1367
تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم
تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم
Time منذ 23 دقيقة Views 1590
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد
Time منذ 27 دقيقة Views 1345
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»
Time منذ 31 دقيقة Views 1664
«التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين
«التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين
Time منذ 34 دقيقة Views 1389
متحدث الصحة يوضح سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات
متحدث الصحة يوضح سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات
Time منذ 37 دقيقة Views 2065
«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء
«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء
Time منذ 40 دقيقة Views 2264
خالد النمر: لا أنصح بحب الرشاد بعد عملية القلب المفتوح
خالد النمر: لا أنصح بحب الرشاد بعد عملية القلب المفتوح
Time منذ 42 دقيقة Views 1301
نظرة مُحايدة
نظرة مُحايدة
Time منذ 44 دقيقة Views 281