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«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء

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«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء والتي بلغت 3288 حالة منها 52 % من الحالات تعود لسعوديين 48% لغير سعوديين، و32% إناث، و68% ذكور، ونسبة كبار السن 5% والأطفال 11%، والبالغين 84%.

وأوضحت أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1099) حالة، وجدة (447) حالة، ومكة المكرمة (411) حالة، والدمام (198) حالة، والمدينة المنورة (161) حالة، والخبر (145) حالة، والقطيف (131) حالة، والهفوف (94) حالة، والجبيل (53) حالة، وخميس مشيط (50) حالة، والمبرز (46) حالة، والطائف (42) حالة، والمزاحمية (39) حالة، والظهران (38) حالة، ورأس تنورة (24) حالة، وحفر الباطن (23) حالة، وأبها (18) حالة، وأحد رفيدة (18) حالة، وصفوى (18) حالة، وحائل (17) حالة، والخرج (16) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، والدرعية (12) حالة، ووادي الدواسر (11) حالة، ونجران (9) حالات، والنعيرية (8) حالات، وينبع (7) حالات، وبيش (7) حالات، والجفر (6) حالات، وبيشة (6) حالات، وحوطة بني تميم (6) حالات، والخفجي (5) حالات، وجازان (5) حالات، وصامطة (5) حالات، ويدمة (5) حالات، وحريملاء (5) حالات، وعنيزة (4) حالات، والقنفذة (4) حالات، والقريع (4) حالات، وقيا (4) حالات، والكامل (4) حالات، والدوادمي (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمخواة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والقويعية (3) حالات،ورفائع الجمش (3) حالات، والباحة حالتان، وبريدة حالتان، والمحاني حالتان، والسحن حالتان، والمضة حالتان، والنماص حالتان، وقرية العليا حالتان، وصبيا حالتان، وأضم حالتان، وعفيف حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والرين حالتان، وساجر حالتان، وثادق حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، ومهد الذهب، ومنفذ الحديثة، والمظيلف، وثريبان، وظلم، والمجاردة، وسراة عبيدة، وسبت العلاية، وتبالة، وعريعرة، والموسم، ورابغ، والحريق، والزلفي، ورويضة العرض، وتمير.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
الاكترون يعد كسرا بالنسبة للنواة مقامه النواة وبسطه الوحدة والعدد، ( في تمثيله الفراغ العددي الثقالي المغناطيسي المحوري المكافيء الممثل المنتظم في سائر العناصر ) وهو مكافيء عددي مغناطيسي، ( في تمثيل الدرجة المغناطيسية العددية الكلية المكافئة ، هنا يصبح المقام في الكسر الممثل هو عدد الإلكترونات المفردة الممثلة المحورية المكافئة وهي ممثلة بنفس وحدات الكتلة العددية، وطبعا البسط الآن هو نواة الكتلة الكلية والوحدة العددية الممثلة الجديدة وليس نواة الذرة المركزية المغناطيسية، لذلك تضاف وحدات الثقل الخدمية الممثلة الكتلة العددية إلى هامش المحور فتدعى أرقاما سحرية ممثلة لدرجة ثبات وزعم لكروية النواة وعدم تشوهها حيث الالتفاف والإضافة لأعداد الكتلة لوحدة المركز يقاس على عدد الوحدات للعناصر أو الذرات او وحدات الكتلة الممثلة او الالكترونات في محيط النواة الممثل لمركز الوحدة المغناطيسية.
ابو محمد 😎
ما اقول الا الله يوفق ولا يتكلنا الا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
مرة ثانيه لا تروحي ( معاد شغل ) ، الاشغال ايام الكورونا ماهي زينه عواقبها وخيمه ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكي مما فيكي ..

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