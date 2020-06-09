نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إدواردو يتلقى عرضًا رسميًا من فناربخشة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1491
إدواردو يتلقى عرضًا رسميًا من فناربخشة

وكالات (صدى):
على الرغم من تأكيد البرازيلي إدواردو ر سعادته خلال التواجد بين صفوف الهلال، إلا أن الشك مازال يحوم حول بقاؤه.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن إدارة فناربخشة اجتمعت بالفعل مع مدير أعمال كارلوس إدواردو، وعرضت على اللاعب راتبا سنوياً تبلغ قيمته 2.5 مليون يورو، لإقناعه بالانتقال إلى النادي التركي في الموسم الجديد.

وينتهي عقد إدواردو، البالغ 30 عاماً، مع نادي الهلال في يونيو الجاري، وسط غموض بشأن مصيره.

ومازال هناك أنباء تشير إلى رغبة اللاعب في العودة للعب في أوروبا مرة أخرى، ما يعزز من فرص فناربخشة في حسم صفقة النجم البرازيلي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
الاكترون يعد كسرا بالنسبة للنواة مقامه النواة وبسطه الوحدة والعدد، ( في تمثيله الفراغ العددي الثقالي المغناطيسي المحوري المكافيء الممثل المنتظم في سائر العناصر ) وهو مكافيء عددي مغناطيسي، ( في تمثيل الدرجة المغناطيسية العددية الكلية المكافئة ، هنا يصبح المقام في الكسر الممثل هو عدد الإلكترونات المفردة الممثلة المحورية المكافئة وهي ممثلة بنفس وحدات الكتلة العددية، وطبعا البسط الآن هو نواة الكتلة الكلية والوحدة العددية الممثلة الجديدة وليس نواة الذرة المركزية المغناطيسية، لذلك تضاف وحدات الثقل الخدمية الممثلة الكتلة العددية إلى هامش المحور فتدعى أرقاما سحرية ممثلة لدرجة ثبات وزعم لكروية النواة وعدم تشوهها حيث الالتفاف والإضافة لأعداد الكتلة لوحدة المركز يقاس على عدد الوحدات للعناصر أو الذرات او وحدات الكتلة الممثلة او الالكترونات في محيط النواة الممثل لمركز الوحدة المغناطيسية.
ابو محمد 😎
ما اقول الا الله يوفق ولا يتكلنا الا على وجهه .. آمين ..
ابو محمد 😎
مرة ثانيه لا تروحي ( معاد شغل ) ، الاشغال ايام الكورونا ماهي زينه عواقبها وخيمه ..
ابو محمد 😎
الله يشفيكي مما فيكي ..

أخر الأخبار

مدرس يذبح والده بدم بارد
مدرس يذبح والده بدم بارد
Time منذ 7 دقائق Views 192
سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد
سبب تأخر إعلان صفقة استحواذ المملكة على نيوكاسل يونايتد
Time منذ 10 دقائق Views 1358
تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم
تقويم التعليم: اتخذنا الإجراءات النظامية تجاه بعض الطلاب وسيُلغى امتحانهم
Time منذ 23 دقيقة Views 1572
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد
«الصحة» توضح خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد
Time منذ 26 دقيقة Views 1340
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»
تورط الصين وروسيا في حملات تضليل حول «كورونا»
Time منذ 31 دقيقة Views 1656
«التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين
«التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين
Time منذ 33 دقيقة Views 1378
متحدث الصحة يوضح سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات
متحدث الصحة يوضح سبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات
Time منذ 37 دقيقة Views 2045
«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء
«الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء
Time منذ 39 دقيقة Views 2241
خالد النمر: لا أنصح بحب الرشاد بعد عملية القلب المفتوح
خالد النمر: لا أنصح بحب الرشاد بعد عملية القلب المفتوح
Time منذ 42 دقيقة Views 1299
نظرة مُحايدة
نظرة مُحايدة
Time منذ 43 دقيقة Views 281