إدواردو يتلقى عرضًا رسميًا من فناربخشة

وكالات (صدى):
على الرغم من تأكيد البرازيلي إدواردو ر سعادته خلال التواجد بين صفوف الهلال، إلا أن الشك مازال يحوم حول بقاؤه.
وقالت وسائل الإعلام التركية إن إدارة فناربخشة اجتمعت بالفعل مع مدير أعمال كارلوس إدواردو، وعرضت على اللاعب راتبا سنوياً تبلغ قيمته 2.5 مليون يورو، لإقناعه بالانتقال إلى النادي التركي في الموسم الجديد.
وينتهي عقد إدواردو، البالغ 30 عاماً، مع نادي الهلال في يونيو الجاري، وسط غموض بشأن مصيره.
ومازال هناك أنباء تشير إلى رغبة اللاعب في العودة للعب في أوروبا مرة أخرى، ما يعزز من فرص فناربخشة في حسم صفقة النجم البرازيلي.