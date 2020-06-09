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الموافقة على تعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

Time منذ 35 دقيقة
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الموافقة على تعديل تشكيل مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وتنص المادة الرابعة على:

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً

ب - محافظ الهيئة عضواً

ج - ممثل من وزارة المالية عضواً

د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

و - ممثل من وزارة العمل عضواً

ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً

ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً

ط - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً

ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً

ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً

ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً

م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً

ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً

س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين

ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻 هَذَا السّعودي فوق 🇸🇦 فوق 🇸🇦 وَ إلا أنتي توكل بنت كرمان ، سلقة 🐶 علَى رقبتها طوق 🔗🐶🔗😂😂😂 تقودها قطر ، إيران وتركيا أهل الدعارة وَ البوق🔥 وَ اللي يفكر يضر السعوديّة🇸🇦 نحرقه 🔥 وَ نسوقه بالكفن للقبر سوق 🔥🔥🔥 وَ حنّا السعوديين 🇸🇦 فداء للملك 🇸🇦 وَ ولي العهد 🇸🇦 صقور تحلق بالسماء فوق 🇸🇦✍🏻 دون بلادنا السعوديّة 🇸🇦 مستعدين ندحر العدو 🔥 وَ لَو تصعد أرواحنا للسماء فوق ، فوق 🇸🇦 مَع وافر المحبة .
ماجد
عليكم من الله ما تستحقون يا الخونة..آن الأوان لمراجعة إستراتيجية وزارة العمل بما يخص تنظيم سوق العمل وخلق التوازن بين الاعداد الموجودة ومقارنتها بخفض الإنفاق الحكومي والاعتماد على الكادر الوطني .. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..
عبدالله
تحزمت وقاعده ترقص لاردوغان وتجيب الجمر حق المعسل لتميم. اللي باع وطنه واهله لا يجي يتكلم عن الشرف
كجمغلو
يغشو ويجيبو درجات عاليه والعقل فاضي .... بينعرف اللي غش واللي ما غش .. او يعاد الاختبار في مراكز الاختبارات
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم استر علينا وعلى جميع المسلمين

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