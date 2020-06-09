«غادة جاكوزي» يٌصيب منصة الجزيرة في مقتل

ماجد القزيز (صدى):
أصيبت قناة الجزيرة الإرهابية في مقتل بعد أن لوثت الإعلامية غادة العويس ما تبقى من صورة البوق القطري.
وكانت الأيام الماضية شهدت سقطة جديدة للإعلامية التي وصفها المغردون بالإباحية بعد انتشار صورًا لها عارية من منزل بن ثامر رئيس الجزيرة القطرية.
ودشن معارضون لمنصة الإرهاب وسم "غادة جاكوزي" الذي أكد على فقدان الجزيرة لمصداقيتها منذ زمن، حيث أوضح المغردون أن سقطة غادة عويس كانت قوية لكنها ليس شيء يستدعى الاستغراب.
وتجاهلت "عويس" حملة الغضب ضدها؛حيث استمرت في مسرحيتها حيث مازالت تظن أنها إعلامية تنصر الحق.
وتصدر وسم "غادة جاكوزي" بجدارة منصة "تويتر" على مستوى دول الخليج.
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