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إخماد حريق نشب في استراحة بالقنفذة
منذ 58 دقيقة
1485
1
القنفذة (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة، حريق نشب في إحدى الاستراحات بسبب التماس كهربائي.
وأخمد "مدني القنفذة" الحريق بعد اشتعال المكيف، دون إصابات .
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أحدث التعليقات
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻 هَذَا السّعودي فوق 🇸🇦 فوق 🇸🇦 وَ إلا أنتي توكل بنت كرمان ، سلقة 🐶 علَى رقبتها طوق 🔗🐶🔗😂😂😂 تقودها قطر ، إيران وتركيا أهل الدعارة وَ البوق🔥 وَ اللي يفكر يضر السعوديّة🇸🇦 نحرقه 🔥 وَ نسوقه بالكفن للقبر سوق 🔥🔥🔥 وَ حنّا السعوديين 🇸🇦 فداء للملك 🇸🇦 وَ ولي العهد 🇸🇦 صقور تحلق بالسماء فوق 🇸🇦✍🏻 دون بلادنا السعوديّة 🇸🇦 مستعدين ندحر العدو 🔥 وَ لَو تصعد أرواحنا للسماء فوق ، فوق 🇸🇦 مَع وافر المحبة .
ماجد
عليكم من الله ما تستحقون يا الخونة..آن الأوان لمراجعة إستراتيجية وزارة العمل بما يخص تنظيم سوق العمل وخلق التوازن بين الاعداد الموجودة ومقارنتها بخفض الإنفاق الحكومي والاعتماد على الكادر الوطني .. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..
عبدالله
تحزمت وقاعده ترقص لاردوغان وتجيب الجمر حق المعسل لتميم. اللي باع وطنه واهله لا يجي يتكلم عن الشرف
كجمغلو
يغشو ويجيبو درجات عاليه والعقل فاضي .... بينعرف اللي غش واللي ما غش .. او يعاد الاختبار في مراكز الاختبارات
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم استر علينا وعلى جميع المسلمين
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