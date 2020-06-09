خسائر متوقعة لشركات الطيران تبلغ 84 مليار دولار

وكالات (صدى):
أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران من المتوقع أن تبلغ خسائرها الصافية أكثر من 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ الخسائر أكثر من 15 ملياراً أيضاً في العام 2021، مشيرًا إلى أن خسائر هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الطيران
وحذر مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك، من مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل، قائلًا إن " إجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار أي حوالي 92 في المئة من المداخيل المتوقعة في العام 2021".