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"أبو ثنين" يكشف عن الفائز بمناقصة "محيط الرعب" قبل الإعلان الرسمي

Time منذ 53 دقيقة
Views 2544
"أبو ثنين" يكشف عن الفائز بمناقصة "محيط الرعب" قبل الإعلان الرسمي

نواف السالم (صدى):
أزاح نجم نادي الهلال السابق والإعلامي الرياضي فيصل أبو ثنين الستار عن اسم الفائز بمناقصة الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقال "أبو ثنين" قبل الإعلان الرسمي عن الفائز : " حسب معلوماتي ان معلب الجامعة فازت به شركة الوسائل..مبروك لهم والله يوفقهم".

وأضاف في تغريدة أخري : "اليوم مصاريف الاندية كبيرة وتحتاج تركيز في التسويق الاحترافي المتقدم لكي تفي بكافة التزاماتها والاعتماد على نفسها ويكون هناك توازن بدعم الاندية ذات الجماهيرية الاقل".

وتابع: "فالاندية اذا بقت على دعم الدولة وتحمل مشاكلها بدون حوكمة فلن تستطيع التطوير والمنافسة وسنبقى هواة بأسماء محترفين!".

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أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصَّراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻 هَذَا السّعودي فوق 🇸🇦 فوق 🇸🇦 وَ إلا أنتي توكل بنت كرمان ، سلقة 🐶 علَى رقبتها طوق 🔗🐶🔗😂😂😂 تقودها قطر ، إيران وتركيا أهل الدعارة وَ البوق🔥 وَ اللي يفكر يضر السعوديّة🇸🇦 نحرقه 🔥 وَ نسوقه بالكفن للقبر سوق 🔥🔥🔥 وَ حنّا السعوديين 🇸🇦 فداء للملك 🇸🇦 وَ ولي العهد 🇸🇦 صقور تحلق بالسماء فوق 🇸🇦✍🏻 دون بلادنا السعوديّة 🇸🇦 مستعدين ندحر العدو 🔥 وَ لَو تصعد أرواحنا للسماء فوق ، فوق 🇸🇦 مَع وافر المحبة .
ماجد
عليكم من الله ما تستحقون يا الخونة..آن الأوان لمراجعة إستراتيجية وزارة العمل بما يخص تنظيم سوق العمل وخلق التوازن بين الاعداد الموجودة ومقارنتها بخفض الإنفاق الحكومي والاعتماد على الكادر الوطني .. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..
عبدالله
تحزمت وقاعده ترقص لاردوغان وتجيب الجمر حق المعسل لتميم. اللي باع وطنه واهله لا يجي يتكلم عن الشرف
كجمغلو
يغشو ويجيبو درجات عاليه والعقل فاضي .... بينعرف اللي غش واللي ما غش .. او يعاد الاختبار في مراكز الاختبارات
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم استر علينا وعلى جميع المسلمين

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