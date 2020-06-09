"أبو ثنين" يكشف عن الفائز بمناقصة "محيط الرعب" قبل الإعلان الرسمي

نواف السالم (صدى):
أزاح نجم نادي الهلال السابق والإعلامي الرياضي فيصل أبو ثنين الستار عن اسم الفائز بمناقصة الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال "أبو ثنين" قبل الإعلان الرسمي عن الفائز : " حسب معلوماتي ان معلب الجامعة فازت به شركة الوسائل..مبروك لهم والله يوفقهم".
وأضاف في تغريدة أخري : "اليوم مصاريف الاندية كبيرة وتحتاج تركيز في التسويق الاحترافي المتقدم لكي تفي بكافة التزاماتها والاعتماد على نفسها ويكون هناك توازن بدعم الاندية ذات الجماهيرية الاقل".
وتابع: "فالاندية اذا بقت على دعم الدولة وتحمل مشاكلها بدون حوكمة فلن تستطيع التطوير والمنافسة وسنبقى هواة بأسماء محترفين!".