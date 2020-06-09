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بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص

Time منذ 6 دقائق
Views 1317
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص

علي القحطاني (صدى):
وثّق مقطع فيديو، قيام شخص بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش داخل حي سكني قيل إنه في تثليث .

وأوضح المقطع، الشخص يقوم بالرقص عقب إطلاقه النار، وتعريضه حياة الآخرين إلى الخطر.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يلطف بنا ان شاء الله
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!

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