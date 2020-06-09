تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص
منذ 6 دقائق
1317
علي القحطاني (صدى):
وثّق مقطع فيديو، قيام شخص بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش داخل حي سكني قيل إنه في تثليث .
وأوضح المقطع، الشخص يقوم بالرقص عقب إطلاقه النار، وتعريضه حياة الآخرين إلى الخطر.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
احمد
الله يلطف بنا ان شاء الله
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!
أخر الأخبار
القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات بالرياض
منذ 48 ثانية
1024
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص
منذ 6 دقائق
1317
أطعمة مفيدة تمد الجسم بالبروتين
منذ 9 دقائق
1141
بيتروس يفتقد النصر
منذ 14 دقيقة
1431
كيفية الحصول على تعويض في حالة تضرر سيارتك بسبب صيانة الطريق (فيديو)
منذ 20 دقيقة
1434
شاهد .. ممارسات تُعرّض الغذاء في منزلك لخطر الملوثات
منذ 21 دقيقة
1209
أصغر مُصابة بعفيف تُغادر الحجر الصحي
منذ 25 دقيقة
1514
خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"
منذ 26 دقيقة
1678
برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء
منذ 33 دقيقة
1499
ابنة فريد شوقي تُصاب بكورونا بعد رفضها إحراج رجلًا سلّم عليها
منذ 33 دقيقة
1502