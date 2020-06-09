نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

طريقة حذف العامل من سجل المنشأة حال ترك العمل ومغادرة المملكة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1630
طريقة حذف العامل من سجل المنشأة حال ترك العمل ومغادرة المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة حذف العُمّال من سجل المنشآت حال تركهم للعمل ومغادرتهم المملكة.

وكان أحد متابعي حساب الوزارة على موقع تويتر قد ذكر أنه تم تجديد الإقامة تلقائيا لعامل ترك منشأته وغادر المملكة منذ شهرين، متسائلا عن طريقة الحذف العامل من سجل مؤسسته.

وأجابت الوزارة بأن يمكن لصاحب المنشأة في هذه الحالة استخدام خدمة «استعراض / تحديث بيانات العامل» على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة.

وشددت الوزارة على أن يكون ممثل المنشأة صاحب الصلاحية، للدخول على البوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «منشأة» من خلال الرابط التالي : أضغط هنا

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الله يلطف بنا ان شاء الله
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!

أخر الأخبار

القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات بالرياض
القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات بالرياض
Time منذ 34 ثانية Views 1013
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص
Time منذ 6 دقائق Views 1301
أطعمة مفيدة تمد الجسم بالبروتين
أطعمة مفيدة تمد الجسم بالبروتين
Time منذ 8 دقائق Views 1141
بيتروس يفتقد النصر
بيتروس يفتقد النصر
Time منذ 14 دقيقة Views 1422
كيفية الحصول على تعويض في حالة تضرر سيارتك بسبب صيانة الطريق (فيديو)
كيفية الحصول على تعويض في حالة تضرر سيارتك بسبب صيانة الطريق (فيديو)
Time منذ 20 دقيقة Views 1429
شاهد .. ممارسات تُعرّض الغذاء في منزلك لخطر الملوثات
شاهد .. ممارسات تُعرّض الغذاء في منزلك لخطر الملوثات
Time منذ 20 دقيقة Views 1209
أصغر مُصابة بعفيف تُغادر الحجر الصحي
أصغر مُصابة بعفيف تُغادر الحجر الصحي
Time منذ 25 دقيقة Views 1509
خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"
خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"
Time منذ 26 دقيقة Views 1678
برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء
برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 33 دقيقة Views 1499
ابنة فريد شوقي تُصاب بكورونا بعد رفضها إحراج رجلًا سلّم عليها
ابنة فريد شوقي تُصاب بكورونا بعد رفضها إحراج رجلًا سلّم عليها
Time منذ 33 دقيقة Views 1502