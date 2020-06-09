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خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"

Time منذ 26 دقيقة
Views 1675
خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"

موسكو (صدى):
سلط الخبير العسكري الروسي إيغور سوبوتين ، الضوء على دور القاهرة في ليبيا ومبادرة وقف إطلاق النار.

وقال الخبير الروسي، في مقال بعنوان "الدبابات المصرية تقف في وجه أعداء حفتر": رفعت مصر الرهان في النزاع الليبي المسلح، فقد أفاد شهود عيان بنقل 18 دبابة أبرامز مصرية إلى الحدود مع ليبيا، ولا أخبار بعد عن عبورها الحدود. فيما يرجح المراقبون نقلها إلى قاعدة سيدي براني العسكرية في شمال غرب مصر.

وتابع الخبير العسكري يوري ليامين: "لطالما حاولت مصر، رغم مساعدتها حفتر، على مدى السنوات الماضية، الامتناع عن التدخل المباشر على نطاق واسع في ليبيا، فلدى القاهرة ما يغنيها عن ذلك من المشاغل والمشكلات الأخرى".

ولفت إلى أنه يرجح أن يكون تقدم القوات إلى الحدود إشارة مصرية، في المقام الأول، إلى حكومة الوفاق وتركيا لوقف هجومهما.

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أحدث التعليقات

احمد
الله يلطف بنا ان شاء الله
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!

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