خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"

موسكو (صدى):
سلط الخبير العسكري الروسي إيغور سوبوتين ، الضوء على دور القاهرة في ليبيا ومبادرة وقف إطلاق النار.
وقال الخبير الروسي، في مقال بعنوان "الدبابات المصرية تقف في وجه أعداء حفتر": رفعت مصر الرهان في النزاع الليبي المسلح، فقد أفاد شهود عيان بنقل 18 دبابة أبرامز مصرية إلى الحدود مع ليبيا، ولا أخبار بعد عن عبورها الحدود. فيما يرجح المراقبون نقلها إلى قاعدة سيدي براني العسكرية في شمال غرب مصر.
وتابع الخبير العسكري يوري ليامين: "لطالما حاولت مصر، رغم مساعدتها حفتر، على مدى السنوات الماضية، الامتناع عن التدخل المباشر على نطاق واسع في ليبيا، فلدى القاهرة ما يغنيها عن ذلك من المشاغل والمشكلات الأخرى".
ولفت إلى أنه يرجح أن يكون تقدم القوات إلى الحدود إشارة مصرية، في المقام الأول، إلى حكومة الوفاق وتركيا لوقف هجومهما.