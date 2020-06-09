بالفيديو ... باحث يسرد الواقعة التى أدت لاحتلال الفرنسيين للجزائر

وكالات (صدى):
سرد الدكتور سلطان الأصقة، باحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي، تفاصيل الاحتلال العثماني للجزائر، وكيف أسهم الأتراك في تسليم البلاد للفرنسيين بعد تخاذلهم عن حمايتها وخنوعهم أمام أول إنذار بعث به إليهم أمير الجيش الفرنسي.
وذكر أن عنجهية الحاكم التركي دفعت فرنسا إلى غزو الجزائر، حيث قام الحاكم حينها بإهانة القنصل الفرنسي وطرده، لافتا إلى أن فرنسا أرسلت مسؤول آخر تابع لها بسفينة حربية من أجل معرفة ملابسات الواقعة.
وأضاف أن الحاكم لم يتعامل مع المسؤول الفرنسي بشكل حكيم، كما هدده بضرب سفينته اذا لم يرحل عن بلاده، الأمر الذى دفع بفرنسا لشن حرب، واحتلت الجزائر.