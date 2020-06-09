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وزير الصناعة يوضح دور نظام الاستثمار التعديني

Time منذ 53 دقيقة
Views 1431
وزير الصناعة يوضح دور نظام الاستثمار التعديني

الرياض (صدى):
رفع بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله " بصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضح أن النظام الجديد، سيكون له دور بارز في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، على نظام الاستثمار التعديني.

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مجلس الوزراء يوافق على نظام الاستثمار التعديني

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أحدث التعليقات

احمد
الله يلطف بنا ان شاء الله
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
طيب
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!

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