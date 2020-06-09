نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. استمرار هطول الأمطار في سودة عسير

Time منذ ساعة
Views 1739
Comment 1
بالفيديو.. استمرار هطول الأمطار في سودة عسير

أبها (صدى):
وثّق مقطع فيديو، توالي هطول الأمطار في سودة عسير، اليوم الثلاثاء.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات رجال ألمع وتنومة ومحايل عسير، ومركزي بللحمر وبللسمر ومتنزهات السودة.

من جهته دعا مدني عسير عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
الله يلطف بنا ان شاء الله
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ...

أخر الأخبار

القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات بالرياض
القبض على 6 مقيمين إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات بالرياض
Time منذ 4 ثواني Views 999
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص
بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص
Time منذ 5 دقائق Views 1294
أطعمة مفيدة تمد الجسم بالبروتين
أطعمة مفيدة تمد الجسم بالبروتين
Time منذ 8 دقائق Views 1141
بيتروس يفتقد النصر
بيتروس يفتقد النصر
Time منذ 13 دقيقة Views 1416
كيفية الحصول على تعويض في حالة تضرر سيارتك بسبب صيانة الطريق (فيديو)
كيفية الحصول على تعويض في حالة تضرر سيارتك بسبب صيانة الطريق (فيديو)
Time منذ 20 دقيقة Views 1426
شاهد .. ممارسات تُعرّض الغذاء في منزلك لخطر الملوثات
شاهد .. ممارسات تُعرّض الغذاء في منزلك لخطر الملوثات
Time منذ 20 دقيقة Views 1209
أصغر مُصابة بعفيف تُغادر الحجر الصحي
أصغر مُصابة بعفيف تُغادر الحجر الصحي
Time منذ 24 دقيقة Views 1497
خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"
خبير روسي: "دبابات مصر تقف في وجه أعداء حفتر"
Time منذ 26 دقيقة Views 1669
برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء
برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء
Time منذ 32 دقيقة Views 1499
ابنة فريد شوقي تُصاب بكورونا بعد رفضها إحراج رجلًا سلّم عليها
ابنة فريد شوقي تُصاب بكورونا بعد رفضها إحراج رجلًا سلّم عليها
Time منذ 32 دقيقة Views 1501