برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن برنامج العمل عن بعد، وهو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفر 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء وفقًا للتفاصيل التالية.
1 -مدخل بيانات:
- شركة حصان الحرب التجارية.
2 -مدخل بيانات:
- شركة فواصل المتطورة للتجارة والمقاولات.
3 -إدخال البيانات وإعداد تقارير دورية:
- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.
4 -مشرف قاعدة بيانات:
- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.
5 -كاتب علاقات عامة:
- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.
6 -كاتب اداري عام:
شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.
7 -كاتب شؤون موظفين:
شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.
8 -كاتب تحرير مراسلات:
- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.
طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:
1 -زيارة بوابة (العمل عن بعد).
2 -اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل).
3 -أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
4 -عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
5 -عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف
المتاحة.
وأوضح أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/10/1441هـ الموافق 09/06/2020م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا