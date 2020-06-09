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برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء

Time منذ 32 دقيقة
Views 1499
برنامج العمل عن بعد يعلن عن 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن برنامج العمل عن بعد، وهو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن توفر 8 وظائف شاغرة للرجال والنساء وفقًا للتفاصيل التالية.

1 -مدخل بيانات:

- شركة حصان الحرب التجارية.

2 -مدخل بيانات:

- شركة فواصل المتطورة للتجارة والمقاولات.

3 -إدخال البيانات وإعداد تقارير دورية:

- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.

4 -مشرف قاعدة بيانات:

- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.

5 -كاتب علاقات عامة:

- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.

6 -كاتب اداري عام:

شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.

7 -كاتب شؤون موظفين:

شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.

8 -كاتب تحرير مراسلات:

- شركة زهرة الصحراء للتجارة والمقاولات.

طريقة التسجيل للباحثين عن عمل:

1 -زيارة بوابة (العمل عن بعد).

2 -اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل).

3 -أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

4 -عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

5 -عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف

المتاحة.

وأوضح أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 17/10/1441هـ الموافق 09/06/2020م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وللتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ...
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ,,,

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