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مؤسسة جسر الملك فهد تنفي فتح الجسر لبعض الحالات
منذ ساعة
1589
علي القحطاني (صدى):
نفت المؤسسة العام لجسر الملك فهد، صحة الأنباء الخاصة بفتح جسر الملك فهد لبعض من الحالات اعتبارا من يوم 10 يونيو الجاري.
ولم تُحدد المؤسسة في تصريحها المقتضب، موعدًا مؤكدًا لإعادة فتح الجسر.
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أحدث التعليقات
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
سلطان
لعنك الله ومن هو على شاكلتك يا ذات الخزي والعار ستذهبين الى جهنم بحول الله قريباً
A.awad
وين الغموض ..؟؟ واضح هو صادق بطولة آسياء من الميدان وليس (( ترشيح )) أو مناقصه ....!!!
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ...
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ,,,
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