نادي ليون يتلقى صدمة بشأن الدوري الفرنسي

وكالات (صدى):
صدم مجلس شورى الدولة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، نادي ليون برفض الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار رابطة دوري كرة القدم، في إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما علق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.
وكانت الثلاث أندية أعربت عن رفضها لقرار إنهاء الموسم، وتتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب، بسبب تبعات "كوفيد-19".
وانعكس القرار بشكل كبير على الأندية الثلاثة، اذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى مسابقتي الاتحاد الأوروبي، وتسبب بهبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.