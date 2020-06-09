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نادي ليون يتلقى صدمة بشأن الدوري الفرنسي

Time منذ 34 دقيقة
Views 1357
نادي ليون يتلقى صدمة بشأن الدوري الفرنسي

وكالات (صدى):
صدم مجلس شورى الدولة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، نادي ليون برفض الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار رابطة دوري كرة القدم، في إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما علق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.

وكانت الثلاث أندية أعربت عن رفضها لقرار إنهاء الموسم، وتتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب، بسبب تبعات "كوفيد-19".

وانعكس القرار بشكل كبير على الأندية الثلاثة، اذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى مسابقتي الاتحاد الأوروبي، وتسبب بهبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
براطمها مقرفه
ابو محمد 😎
معاكم حق ..
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. اللهم اجزه خيراً واستجب لدعائه ..
ابو عمار
كل نفس و ما تشتهي

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