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الموافقة على تعديل نظام الخدمة المدنية
منذ ساعة
2627
1
الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".
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أحدث التعليقات
ابو عمار
براطمها مقرفه
ابو محمد 😎
معاكم حق ..
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. اللهم اجزه خيراً واستجب لدعائه ..
ابو عمار
كل نفس و ما تشتهي
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