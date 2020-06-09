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مجلس الوزراء يوافق على تعديل شروط شغل درجة قاضي (ب)

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مجلس الوزراء يوافق على تعديل شروط شغل درجة قاضي (ب)

الرياض (صدى):
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة ( الخامسة والثلاثين ) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.

وتنص المادة 35 على الآتي: يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلًا على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
براطمها مقرفه
ابو محمد 😎
معاكم حق ..
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. اللهم اجزه خيراً واستجب لدعائه ..
ابو عمار
كل نفس و ما تشتهي

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