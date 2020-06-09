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البنك الأهلي يدعم المنشآت الصغيرة عبر مزايا جديدة من "التمويل المضمون"

Time منذ 47 دقيقة
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البنك الأهلي يدعم المنشآت الصغيرة عبر مزايا جديدة من "التمويل المضمون"

الرياض (صدى):
كشف البنك الأهلي التجاري عن مزايا جديدة من برنامج التمويل المضمون لدعم عملائه بقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقدم النك ضمان نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج "كفالة"، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل وبدون ضمانات عينية ولمدة 3 سنوات للسداد، بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.

ولفت البنك إلى أن البرنامج يقدم دعماً إضافياً، وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت لتخفيف أثر انخفاض التدفقات النقدية.

وأوضح البنك أنه من مميزات التمويل : " انخفاض تكلفة التمويل للمنشآت لتبلغ 4% شاملة جميع المصاريف والرسوم، والإعفاء من تقديم أي ضمانات عينية، وإتاحة بدء السداد بعد 6 أشهر من تاريخ منح التمويل، كما تتحمّل مؤسسة النقد رسوم كفالة بدلًا من العميل".

ويعمل البرنامج على تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وقروض طويلة الأجل، وضمانات، واعتمادات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
براطمها مقرفه
ابو محمد 😎
معاكم حق ..
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. اللهم اجزه خيراً واستجب لدعائه ..
ابو عمار
كل نفس و ما تشتهي

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