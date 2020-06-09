نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مدني عسير يُنبه المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

Time منذ ساعتين
Views 1471
مدني عسير يُنبه المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح (صدى):
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير، على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

جاء ذلك في تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات وتهامة منطقة عسير .. خلال يوم الثلاثاء الموافق :- ١٤٤١/١٠/١٧هـ .. ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م ..

صرح بذلك نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير نقيب مهندس/ عبدالعزيز بن عمر آل جلبان ، على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني . " راجين للجميع السلامة الدائمة "  .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
براطمها مقرفه
ابو محمد 😎
معاكم حق ..
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. اللهم اجزه خيراً واستجب لدعائه ..
ابو عمار
كل نفس و ما تشتهي

أخر الأخبار

شخص يزعم ظهور "الكعبة" في منزله لجمع الأموال (فيديو)
شخص يزعم ظهور "الكعبة" في منزله لجمع الأموال (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 161
حالات يتم تصنيفها إيذاء أو إهمالاً للطفل
حالات يتم تصنيفها إيذاء أو إهمالاً للطفل
Time منذ 4 دقائق Views 1111
نجم الاتفاق يرفض العودة إلى الدوري التونسي
نجم الاتفاق يرفض العودة إلى الدوري التونسي
Time منذ 6 دقائق Views 1127
نادي باهيا البرازيلي يُحبط نادي الاتحاد
نادي باهيا البرازيلي يُحبط نادي الاتحاد
Time منذ 12 دقيقة Views 1223
بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث
بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث
Time منذ 12 دقيقة Views 1262
بالفيديو ..«حرس الحدود» يوضح سبب إغلاق الواجهة البحرية بجدة
بالفيديو ..«حرس الحدود» يوضح سبب إغلاق الواجهة البحرية بجدة
Time منذ 16 دقيقة Views 1419
امرأة تأكل الطباشير
امرأة تأكل الطباشير
Time منذ 21 دقيقة Views 248
لص يسرق صرافة بنك
لص يسرق صرافة بنك
Time منذ 21 دقيقة Views 260
طفل يحبو على طريق سريع
طفل يحبو على طريق سريع
Time منذ 22 دقيقة Views 311
سلم نفسه للأمر الواقع
سلم نفسه للأمر الواقع
Time منذ 23 دقيقة Views 260