نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «الخارجية» تعلن تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن خلال الشهر الجاري

Time منذ ساعة
Views 1654
بالفيديو.. «الخارجية» تعلن تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن خلال الشهر الجاري

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن الوزارة بصدد تنظيم رحلات لإعادة 19 ألف مواطن ومواطنة في الخارج إلى أرض الوطن خلال شهر يونيو الجاري.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بشأن فيروس كورونا الجديد، أن إجمالي عدد المتقدمين من المواطنين الراغبين في العودة من الخارج 85107 مواطن.

وأشار إلى أن نحو أربع إلى خمس رحلات يوميًا تصل إلى المملكة بنسبة إشغال 60% من المقاعد في الطائرات، منوها بأن إجمالي المواطنين العائدين من الخارج بلغ 47500 مواطن ومواطنة من 51 دولة، عبر 250 رحلة طيران.

وأرجع المتحدث الرسمي سبب تأخر عودة المواطنين، إلى الإجراءات الفنية مثل استصدار تصاريح الناقل الجوي، والتنسيق مع البلدان التي تستقبل مواطنين، مؤكدًا أن التنسيق مع الدول عالي جدًا، لضمان عودة المواطنين بشكل آمن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
براطمها مقرفه
ابو محمد 😎
معاكم حق ..
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو محمد 😎
اللهم آمين .. .. اللهم اجزه خيراً واستجب لدعائه ..
ابو عمار
كل نفس و ما تشتهي

أخر الأخبار

شخص يزعم ظهور "الكعبة" في منزله لجمع الأموال (فيديو)
شخص يزعم ظهور "الكعبة" في منزله لجمع الأموال (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 148
حالات يتم تصنيفها إيذاء أو إهمالاً للطفل
حالات يتم تصنيفها إيذاء أو إهمالاً للطفل
Time منذ 4 دقائق Views 1108
نجم الاتفاق يرفض العودة إلى الدوري التونسي
نجم الاتفاق يرفض العودة إلى الدوري التونسي
Time منذ 6 دقائق Views 1127
نادي باهيا البرازيلي يُحبط نادي الاتحاد
نادي باهيا البرازيلي يُحبط نادي الاتحاد
Time منذ 12 دقيقة Views 1223
بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث
بالفيديو.. مُسن يتضرع إلى الله بأن يرفع البلاد أثناء نزول الغيث
Time منذ 12 دقيقة Views 1262
بالفيديو ..«حرس الحدود» يوضح سبب إغلاق الواجهة البحرية بجدة
بالفيديو ..«حرس الحدود» يوضح سبب إغلاق الواجهة البحرية بجدة
Time منذ 16 دقيقة Views 1417
امرأة تأكل الطباشير
امرأة تأكل الطباشير
Time منذ 20 دقيقة Views 248
لص يسرق صرافة بنك
لص يسرق صرافة بنك
Time منذ 21 دقيقة Views 260
طفل يحبو على طريق سريع
طفل يحبو على طريق سريع
Time منذ 22 دقيقة Views 311
سلم نفسه للأمر الواقع
سلم نفسه للأمر الواقع
Time منذ 23 دقيقة Views 260