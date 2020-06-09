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موتورولا تطرح هاتفين جديدين بأسعار بسيطة وقدرات تصوير ممتازة

Time منذ 16 دقيقة
Views 1292
موتورولا تطرح هاتفين جديدين بأسعار بسيطة وقدرات تصوير ممتازة

وكالات (صدى):
أعلنت موتورولا، عن قرارها بطرح هواتف ذكية بتقنيات الكاميرات عالية الدقة بأسعار تناسب جميع شرائح المشترين.

وكشفت متورولا عن مجموعة من الهواتف أبرزها جاء Moto G Fast، والحاصل على كاميرات بقدرات تصوير ممتازة وبسعر لم يتعد الـ 199 دولارا .

وحصل الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة لالتقاط الصور العريضة التي تسمح بإظهار أكبر قدر من المساحة في الصورة، وتم تزويدها بعدسة لتصوير الأجسام القريبة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

كما طرحت الشركة، هاتفًا آخر وهو MOTO E بسعر 149 دولارا فقط، وحصل هذا الجهاز على معالج snapdragon 632، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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