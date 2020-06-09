موتورولا تطرح هاتفين جديدين بأسعار بسيطة وقدرات تصوير ممتازة

وكالات (صدى):
أعلنت موتورولا، عن قرارها بطرح هواتف ذكية بتقنيات الكاميرات عالية الدقة بأسعار تناسب جميع شرائح المشترين.
وكشفت متورولا عن مجموعة من الهواتف أبرزها جاء Moto G Fast، والحاصل على كاميرات بقدرات تصوير ممتازة وبسعر لم يتعد الـ 199 دولارا .
وحصل الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (16+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة لالتقاط الصور العريضة التي تسمح بإظهار أكبر قدر من المساحة في الصورة، وتم تزويدها بعدسة لتصوير الأجسام القريبة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.
كما طرحت الشركة، هاتفًا آخر وهو MOTO E بسعر 149 دولارا فقط، وحصل هذا الجهاز على معالج snapdragon 632، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.