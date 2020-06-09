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«البيئة» تصدر أول رخصة إلكترونية خاصة بقوارب الصيد

Time منذ 9 دقائق
Views 1198
«البيئة» تصدر أول رخصة إلكترونية خاصة بقوارب الصيد

محمد السعران (صدى):
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول رخصة إلكترونية (رخصة خاصة بقوارب الصيد) لأحد المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد تمكن من تقديم الطلب عن بعد في بوابة الخدمات الالكترونية للثروة السمكية، وذلك لإصدار رخصة صياد حرفي وتسجيل رقم للرخصة، ليستفيد من تسجيل القوارب التابعة له وإصدار رخصها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الالكترونية الأخرى للصيادين وتشمل (إصدار وتجديد رخص عمال الصيد {السعودي، الاجنبي} - تغيير نشاط الصيد).

يذكر أن الوزارة تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات، ويمكن الاستفادة من الخدمات بزيارة الرابط من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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