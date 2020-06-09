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رئيس أوكرانيا يتمنى الإصابة بفيروس كورونا

Time منذ 26 دقيقة
Views 1458
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رئيس أوكرانيا يتمنى الإصابة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، عن رغبته في أن يصاب بفيروس كورونا المستجد؛ ليثبت بالتجربة لمواطنيه أن هذا الأمر "ليس بطاعون".

وقال الرئيس الأوكراني في تصريح صحفي: " أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا. اقترحت على أناسنا: هيا فلأمرض، واعزلوني على الفور في المكتب الرئاسي وسأتجاوز الأمر بشكل طبيعي ".

وأضاف: "حتى يعي الناس أن الأمر مرعب، يمكن أن تمرض، تشعر بالسوء. وسأعيش ذلك بنفسي، سأظهره، حتى يفهم الناس أنه ليس بطاعون، حتى لا يكون هناك اكتئاب".

وأشار إلى أن الأمر كان مرعبا جدا في البداية حين ظن الناس أننا جميعا سنموت.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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