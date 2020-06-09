نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير العدل الأمريكي السابق يوجه تهمة الإرهاب لإلهان عمر

Time منذ ساعة
Views 1645
وزير العدل الأمريكي السابق يوجه تهمة الإرهاب لإلهان عمر

واشنطن (صدى):
اشتعل الجدال بين النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر ووزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز، المرشح المحتمل للفوز بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاباما؛ بشأن موضوع إيقاف الدعم عن الشرطة.

ووجه وزير العدل الأمريكي السابق تهمة الإرهاب إلى إلهان عمر ووصفها بأنها أصل الشر؛ حيث قال: "كان لدي القليل من الغبار مع إلهان عمر طوال الليل.. أنا لا أعرف ما إذا كنت قد رأيتها - فقد تحولت إلى نوع من الانتشار الفيروسي، كان هناك بعض التبادل الصغير " .

وأضاف جيف سيشنز: " لكننا قلنا إنها كانت مخطئة، وغردنا أنها مخطئة - إننا بحاجة إلى شرطة حقيقية. لم نكن بحاجة إلى شرطة فكرية. يجب علينا تمويل الشرطة، وليس الشرطة الفكرية " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

أخر الأخبار

بالفيديو.. شاب متهور يستخدم لسانه للعبث مع ثعبان
بالفيديو.. شاب متهور يستخدم لسانه للعبث مع ثعبان
Time منذ 48 ثانية Views 17
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
بنك البلاد يعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ دقيقتين Views 1124
‏شاهد.. مواطنات يتعاملن مع البلاغات الأمنية الطارئة بعدة لغات
‏شاهد.. مواطنات يتعاملن مع البلاغات الأمنية الطارئة بعدة لغات
Time منذ 3 دقائق Views 1118
بنك التنمية الاجتماعية يطلق أول منتج متخصص في تمويل الأعمال الحرة
بنك التنمية الاجتماعية يطلق أول منتج متخصص في تمويل الأعمال الحرة
Time منذ 4 دقائق Views 1186
«البيئة» تصدر أول رخصة إلكترونية خاصة بقوارب الصيد
«البيئة» تصدر أول رخصة إلكترونية خاصة بقوارب الصيد
Time منذ 8 دقائق Views 1182
تفجير فك بقرة حامل بكرات القمح
تفجير فك بقرة حامل بكرات القمح
Time منذ 10 دقائق Views 418
"البريكان" يخضع لعملية جراحية
"البريكان" يخضع لعملية جراحية
Time منذ 12 دقيقة Views 1282
موتورولا تطرح هاتفين جديدين بأسعار بسيطة وقدرات تصوير ممتازة
موتورولا تطرح هاتفين جديدين بأسعار بسيطة وقدرات تصوير ممتازة
Time منذ 15 دقيقة Views 1270
رئيس أوكرانيا يتمنى الإصابة بفيروس كورونا
رئيس أوكرانيا يتمنى الإصابة بفيروس كورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 1444
أضرار جسيمة على الصحة عند التحرك بالسيارة بدون تهويتها
أضرار جسيمة على الصحة عند التحرك بالسيارة بدون تهويتها
Time منذ 31 دقيقة Views 1302