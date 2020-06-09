وزير العدل الأمريكي السابق يوجه تهمة الإرهاب لإلهان عمر

واشنطن (صدى):
اشتعل الجدال بين النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر ووزير العدل الأمريكي السابق جيف سيشنز، المرشح المحتمل للفوز بمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ألاباما؛ بشأن موضوع إيقاف الدعم عن الشرطة.
ووجه وزير العدل الأمريكي السابق تهمة الإرهاب إلى إلهان عمر ووصفها بأنها أصل الشر؛ حيث قال: "كان لدي القليل من الغبار مع إلهان عمر طوال الليل.. أنا لا أعرف ما إذا كنت قد رأيتها - فقد تحولت إلى نوع من الانتشار الفيروسي، كان هناك بعض التبادل الصغير " .
وأضاف جيف سيشنز: " لكننا قلنا إنها كانت مخطئة، وغردنا أنها مخطئة - إننا بحاجة إلى شرطة حقيقية. لم نكن بحاجة إلى شرطة فكرية. يجب علينا تمويل الشرطة، وليس الشرطة الفكرية " .