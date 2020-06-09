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السماح باستيراد السيارات الكهربائية للمملكة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1482
السماح باستيراد السيارات الكهربائية للمملكة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أمس الاثنين، عن السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة.

وأوضح المحافظ، أن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال سعد القصبي: " بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كل التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي " .

وأشار إلى أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، في دراسة كل الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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