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بالصور.. رصد حرارة الأشخاص بأسواق الشرقية بواسطة خوذات ذكية

Time منذ ساعة
Views 1550
بالصور.. رصد حرارة الأشخاص بأسواق الشرقية بواسطة خوذات ذكية

الرياض (صدى):
بدأت أمانة المنطقة الشرقية، استخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لكافة الأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة والأسواق وغيرها من أماكن التجمع.

ومن جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن تلك الخوات تهدف إلى رصد العلامات الحيوية ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، كما تصدر الخوذة إنذاراً في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى.

وأكد فهد الجبير، أنه تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنباً إلى جنب مع الإجراءات المتبعة في المراكز التجارية؛ لافتًا إلى أنه في حال وجود شخص يعاني ارتفاع في درجة الحرارة يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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