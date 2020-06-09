مدريد تبحث استضافة دوري أبطال أوروبا ونقلها من اسطنبول

وكالات (صدى):
دخلت العاصمة الإسبانية مدريد في مباحثات بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذا قرر المنظمون نقل المباراة من إسطنبول، بسبب جائحة الوباء حيثث كان من المخطط إقامة النهائي الأوروبي في استاد أتاتورك في إسطنبول في 30 مايو وتأجلت بسبب الوباء
وقالت مصادر بان خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد، قال بأنه يعلم وجود ترتيبات، ويريد الإعلان عن دعم البلدية الكامل لإقامة نهائي دوري الأبطال في مدريد“.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص تغيير مكان النهائي الأوروبي، بينما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الشهر الماضي، أن المدينة التركية لن تستضيف المباراة، ويجرى البحث عن ملاعب بديلة.