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مدريد تبحث استضافة دوري أبطال أوروبا ونقلها من اسطنبول

Time منذ 54 دقيقة
Views 1443
مدريد تبحث استضافة دوري أبطال أوروبا ونقلها من اسطنبول

وكالات (صدى):
دخلت العاصمة الإسبانية مدريد في مباحثات بخصوص استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذا قرر المنظمون نقل المباراة من إسطنبول، بسبب جائحة الوباء حيثث كان من المخطط إقامة النهائي الأوروبي في استاد أتاتورك في إسطنبول في 30 مايو وتأجلت بسبب الوباء

وقالت مصادر بان خوسيه لويس مارتينيز ألميدا رئيس بلدية مدريد، قال بأنه يعلم وجود ترتيبات، ويريد الإعلان عن دعم البلدية الكامل لإقامة نهائي دوري الأبطال في مدريد“.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص تغيير مكان النهائي الأوروبي، بينما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الشهر الماضي، أن المدينة التركية لن تستضيف المباراة، ويجرى البحث عن ملاعب بديلة.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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