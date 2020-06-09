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النصر وتعاقداته واهتمامته تجذب إليه الصحافة الإيطالية

Time منذ ساعة
Views 1893
النصر وتعاقداته واهتمامته تجذب إليه الصحافة الإيطالية

ماجد محمد (صدى):
ابرزت وسائل الإعلام الأجنبية المفاوضات التي تقوم بها أندية المملكة مع اللاعبين الجدد، ومدى إمكانية انتقالهم للعب في دوري المحترفين، وكان آخرها سعي نادي النصر للتعاقد مع الياباني يوتو ناجاتومو لاعب جلطة سراي التركي.

وأوضحت صحيفة "derbyderbyderby" الإيطالية، اهتمام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، بالتعاقد مع المدافع الياباني، خلال الانتقالات الصيفية.

وأضافت بأن المدرب البرتغالي يخطط للتعاقد مع اللاعب الياباني البالغ من العمر 33 عاما، ولن يعتمد عليه في مركز الدفاع فقط، ولكن في الجناح أيضا، موضحة بان نجم إنتر ميلان السابق، انتقل إلى جلطة سراي في موسم 2018 - 2019، مقابل 2.5 مليون يورو، وحظى بمسيرة مع فريقه التركي حيث لعب 65 مباراة، ساهم في 10 أهداف، مسجلا 3، وصنع 7 تمريرات حاسمة.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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