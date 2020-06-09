النصر وتعاقداته واهتمامته تجذب إليه الصحافة الإيطالية

ماجد محمد (صدى):
ابرزت وسائل الإعلام الأجنبية المفاوضات التي تقوم بها أندية المملكة مع اللاعبين الجدد، ومدى إمكانية انتقالهم للعب في دوري المحترفين، وكان آخرها سعي نادي النصر للتعاقد مع الياباني يوتو ناجاتومو لاعب جلطة سراي التركي.
وأوضحت صحيفة "derbyderbyderby" الإيطالية، اهتمام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر، بالتعاقد مع المدافع الياباني، خلال الانتقالات الصيفية.
وأضافت بأن المدرب البرتغالي يخطط للتعاقد مع اللاعب الياباني البالغ من العمر 33 عاما، ولن يعتمد عليه في مركز الدفاع فقط، ولكن في الجناح أيضا، موضحة بان نجم إنتر ميلان السابق، انتقل إلى جلطة سراي في موسم 2018 - 2019، مقابل 2.5 مليون يورو، وحظى بمسيرة مع فريقه التركي حيث لعب 65 مباراة، ساهم في 10 أهداف، مسجلا 3، وصنع 7 تمريرات حاسمة.