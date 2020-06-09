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إطلاق دليل سياسات الملكية الفكرية الاسترشادي لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

Time منذ ساعة
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إطلاق دليل سياسات الملكية الفكرية الاسترشادي لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية دليل سياسات الملكية الفكرية كوثيقة استرشادية، في إطار مساعيها لتمكين المؤسسات البحثية العامة والمؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع قضايا رئيسية في الملكية الفكرية كحقوق الاستخدام والإفصاح والإدارة والتسويق وتجنب حدوث التعديات على حقوق الآخرين بالإضافة إلى تقديم حوافز للباحثين وسياسات التسجيل والحماية ليكون مرجعاً للسياسات والإجراءات التي تدعم وتساند الملكية الفكرية عند تطبيقها.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي بن علي السديس ، أن إعداد الدليل الجديد جاء انطلاقا من الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو من ضمن أهدافها لتحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في المملكة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للوزارات والجهات لاستثمار مجالات الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف السياسة إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها، وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

يذكر أن نطاق السياسة يشمل جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، والأصناف النباتية الجديدة، والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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