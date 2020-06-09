بالفيديو.. لحظة إنتحار محارب سابق في الجيش الإيراني حرقاً

طهران (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة إضرام محارب سابق بالجيش الإيراني النيران في جسده بسبب تردي ظروفه المعيشية ما أدى إلى وفاته في الحال .
وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الإيرانيين الدخان المتصاد ومحاولات المواطنين الإيرانيين إنقاذه أمام مؤسسة ضحايا الحرب العراقية المعروفة هناك بـ " مؤسسة الشهداء والجرحى " في كرمنشاه .
وأثار الحادث غضب كبير في الرأي العام الإيراني إزاء إهمال الحكومة الإيرانية للمحاربين فيما زعم مسؤول إيراني ان المحارب انتحر لخلافات عائلية في محاول مكشوفة للتعتيم على الواقعة .
وتشهد إيران زيادة في حوادث الإنتحار بين ضحايا الحرب والمواطنين العاديين بسبب سوء الأحوال الإقتصادية .