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بالفيديو.. لحظة إنتحار محارب سابق في الجيش الإيراني حرقاً

Time منذ ساعة
Views 1653
بالفيديو.. لحظة إنتحار محارب سابق في الجيش الإيراني حرقاً

طهران (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة إضرام محارب سابق بالجيش الإيراني النيران في جسده بسبب تردي ظروفه المعيشية ما أدى إلى وفاته في الحال .

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الإيرانيين الدخان المتصاد ومحاولات المواطنين الإيرانيين إنقاذه أمام مؤسسة ضحايا الحرب العراقية المعروفة هناك بـ " مؤسسة الشهداء والجرحى " في كرمنشاه .

وأثار الحادث غضب كبير في الرأي العام الإيراني إزاء إهمال الحكومة الإيرانية للمحاربين فيما زعم مسؤول إيراني ان المحارب انتحر لخلافات عائلية في محاول مكشوفة للتعتيم على الواقعة .

وتشهد إيران زيادة في حوادث الإنتحار بين ضحايا الحرب والمواطنين العاديين بسبب سوء الأحوال الإقتصادية .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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