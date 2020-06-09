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«صحة جازان» تنجح في السيطرة على حالات الإصابات في بيش

Time منذ ساعة
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«صحة جازان» تنجح في السيطرة على حالات الإصابات في بيش

جازان (صدى):
تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان، من السيطرة على عدد حالات الإصابة بالفيروس في محافظة بيش بعد أن تجاوزت الحالات ٨٠٠ حالة في ٣ أيام فقط وتجاوزت الوفيات ٤ حالات، لتتقلص فلم تعد تتجاوز 10 حالات في اليوم الواحد.

وعملت «صحة جازان» وبتوجيه ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان بإنشاء غرفة عمليات القيادة والتحكم بالقطاع الشمالي لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حيث تقوم بمهام إشرافية، لإدارة الحدث الميداني بمحافظة بيش ومدينة جازان للصناعات الأساسية، وتتّخذ القرارات والتوصيات اللازمة.

وفي السياق نفسه، تتابع هذه الغرفة الوضع الصحي الوبائي بالمحافظة، والتنسيق لنقل الحالات للمستشفيات والمحاجر، وبحمد الله وتوفيقه فإنّ البيانات تظهر تناقصًا مستمرًا في أعداد الإصابات بالتزامن مع تشديد الإجراءات الوقائية وتنفيذها بدقة عالية، كما تشرف على 14 فريقًا طبيًا ميدانيًا بمحافظة بيش.

ويتكون كل فريق من طبيب وممرض وعدد 2 مراقب وبائي، وتقوم هذه الفرق بعمليات التقصي الوبائي وتتبع مصدر العدوى للحالات المصابة وحصر المخالطين، فضلًا عن قيامها بمهام بالمسح النشط والفحص الموسع إلى جانب إدخال وتحليل البيانات عبر فريق مخصص بهذه المهمة.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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