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اتهامات لـ "باركليز" بتعمد التضليل بشأن صفقاته مع قطر

Time منذ ساعتين
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اتهامات لـ "باركليز" بتعمد التضليل بشأن صفقاته مع قطر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز". تفاصيل مذكرة الإدعاء التى أقيمت ضد مصرف "باركليز" أمام محكمة بريطانية عليا، تعمد البنك البريطاني "تضليل السوق" بشأن شروط سرية تم الاتفاق عليها مع مسؤولين قطريين .

وأوضحت الصحيفة بأن الهدف من التضليل كان من أجل جذب استثماراتهم في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، وأن "باركليز" تعمد " إخفاء معلومات" عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، ليتضح استمرار دفع رشاوى إلى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وعائلته وأعوانه تطارد بنك باركيز.

وتتهم شركة PCP Capital، المملوكة لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي، "باركليز" بتعمد الخداع بشأن اتفاقيات سرية ومشبوهة مع مسؤولين قطريين، والتي تم بموجبها ضخ رؤوس أموال في البنك خلال عمليتي اكتتاب طارئتين في عام 2008 بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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