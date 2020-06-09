صور مفاجأة تكشف تفشي كورونا في الصين منذ أغسطس 2019 !

وكالات (صدى):
كشفت دراسة امريكية عن مفاجأة جديدة حول تفشي فيروس كورونا في الصين والذي اعلنت عنه في ديسمبر الماضي .
وأكدت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد على صور التقطتها الأقمار الصناعية أن الفيروس انتشر في الصين في اغسطس 2019 وليس ديسمبر كما ادعت لصين .
واستدلت الدراسة على ذلك بصور مواقف السيارات في 5 مستشفيات بووهات والتي شهدت تزاحم كبير مقارنةً بنفس الصور الملتقطة في العام السابق ,
كما استدلت الدراسة بزيادة البحث عن "السعال " ، و"الإسهال " و" الأمراض المعدية " على محرك البحث الصيني " بايدو" في اغسطس 2019 ما يؤكد النتائج.