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صور مفاجأة تكشف تفشي كورونا في الصين منذ أغسطس 2019 !

Time منذ ساعتين
Views 2053
صور مفاجأة تكشف تفشي كورونا في الصين منذ أغسطس 2019 !

وكالات (صدى):
كشفت دراسة امريكية عن مفاجأة جديدة حول تفشي فيروس كورونا في الصين والذي اعلنت عنه في ديسمبر الماضي .

وأكدت الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة هارفارد على صور التقطتها الأقمار الصناعية أن الفيروس انتشر في الصين في اغسطس 2019 وليس ديسمبر كما ادعت لصين .

واستدلت الدراسة على ذلك بصور مواقف السيارات في 5 مستشفيات بووهات والتي شهدت تزاحم كبير مقارنةً بنفس الصور الملتقطة في العام السابق ,

كما استدلت الدراسة بزيادة البحث عن "السعال " ، و"الإسهال " و" الأمراض المعدية " على محرك البحث الصيني " بايدو" في اغسطس 2019 ما يؤكد النتائج.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
كلامك صحيح وصفون السويكت مريض نفسي وبن زنان الزهراني هو من حرضه ..
ابوبدر
ماهنا اسهل منها يروح لاي واحد عنده كورونا ويخليه يكح بوسط خشتوه 🤪
الرهيب
كيف حصلت على عاكس الضوء لزي رجل الامن فيها مساءلات
الملل
كم سلندر في المكينه 4 او 8 او 12
الملل
الدنيا قسمان قسم يدعوا. للخير ويتمني لهم الجنه قسم يدعوا الي الشر ويتمني. دخوله النار فاما. ان تكون مع القسم الاول وتكون مع الله واما ان تكون مع القسم الثاني وتكون مغ الشيطان

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