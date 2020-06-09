بالفيديو.. فرح بسيسو تعلق بعد تعرضها للتنمر بسبب صورة: جمهور غريب

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة فرح بسيسو للتنمر بعد انتشار صور جديدة لها تكشف تغيير طرأ عليها، حيث كان من بين التعليقات أنها أصبحت مثل الرجال، في حين أشاد الكثيرون بجمالها الطبيعي، حيث أعادت الصور اسم الفنانة مرة الى أخرى الى الساحة.
وخرجت الفنانة في مقطع فيديو مباشر بعد أصبح اسمها "تريند" حيث تحدثت خلال إلى جمهورها ومتابعيها، وكشفت بسيسو انها تتواجد حاليًا في ولاية كاليفورنيا في أمريكا حيث تقيم مع زوجها وأبنائها.
و علقت بسيسو على الصورة التي عرضتها للتنمر، بأن الجمهور غريب، ففي حال ظهرت أي فنانة وقد لجأت لعمليات التجميل فإن الجمهور سينتقدها، وكذلك الأمر في حال كان العكس.
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