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بالفيديو.. فرح بسيسو تعلق بعد تعرضها للتنمر بسبب صورة: جمهور غريب

Time منذ ساعة
Views 1734
بالفيديو.. فرح بسيسو تعلق بعد تعرضها للتنمر بسبب صورة: جمهور غريب

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة فرح بسيسو للتنمر بعد انتشار صور جديدة لها تكشف تغيير طرأ عليها، حيث كان من بين التعليقات أنها أصبحت مثل الرجال، في حين أشاد الكثيرون بجمالها الطبيعي، حيث أعادت الصور اسم الفنانة مرة الى أخرى الى الساحة.

وخرجت الفنانة في مقطع فيديو مباشر بعد أصبح اسمها "تريند" حيث تحدثت خلال إلى جمهورها ومتابعيها، وكشفت بسيسو انها تتواجد حاليًا في ولاية كاليفورنيا في أمريكا حيث تقيم مع زوجها وأبنائها.

و علقت بسيسو على الصورة التي عرضتها للتنمر، بأن الجمهور غريب، ففي حال ظهرت أي فنانة وقد لجأت لعمليات التجميل فإن الجمهور سينتقدها، وكذلك الأمر في حال كان العكس.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
د محمد ماجد بخش
يحدث التجانس الممثل لفترات العناصر العددية بسبب العلاقة المشتركة بين درجة المغناطيسية ودرجة الثقل مع درجة الفراغ المحورية العددية وليس بسبب البناء الالكتروني او البناء البروتوني هنالك درجة قياسية ممثلة عدديا بدلالة فراغية مركزية مرتبطة بذرة المركز ووحدة المجموع للذرات حول ذرة عنصر ممثل هذه الدرجة القياسية ممثلة بمجموع وحدات العناصر كذلك درجة الثقل الرابط لذلك يبدو التمثيل فراغا مناظرا وعدديا يمثل بناءا من ورق البناء الفعلي الممثل للدرجات هو في مجموع الانوية ولذلك يساوى التمثيل المزعوم لتوزيع عدد الإلكترونات وتوزيع عدد البروتونات بتمثيل مجموع الذرات او مجموع الانوية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مشكورين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اللون الكحلي الباذنجاني هذا ماوراه إلا وجع الراس🤔

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