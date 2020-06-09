شركة «BAE SYSTEMS» توفر وظائف شاغرة في الرياض والطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز "BAE SYSTEMS"، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وهندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدرس لغة إنجليزية (الرياض)، مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف)، مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف)، مشرف فني تسليح- التايفون (الطائف)، قائد فريق إدارة سجل الطلبات (الطائف).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .