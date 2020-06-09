موقف راموس من مفاوضات ريال مدريد

وكالات (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، موقف سيرجيو راموس الأخير من نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك مع حسم المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث ينتهي عقده في صيف 2021.
ودفع ذلك اللاعب وإدارة نادي ريال مدريد لمحاولة الوصول إلى اتفاق حول استمرار القائد في صفوف الميرينغي؛ فيما قالت التقارير إن إدارة ريال مدريد اتفقت مع راموس على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، ينتهي في صيف 2022، حيث سيكون وقتها وصل إلى 36 عاما.
وأوضحت أن راموس سيستمر برفقة ريال مدريد إلى نفس العام الذي سيشهد افتتاح الملعب الجديد في سانتياغو برنابيو، وأيضا كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر، وذلك سيفتح الباب أمام احتمال رحيل إدير ميليتاو عن ريال مدريد، في ظل المستويات المتواضعة التي يقدمها اللاعب برفقة الميرينغي.