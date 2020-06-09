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مخالفات الاشتراطات الصحية تغلق 3 محلات تجارية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1502
مخالفات الاشتراطات الصحية تغلق 3 محلات تجارية

الرياض (صدى):
تسببت مخالفات الاشتراطات الصحية لمواجهة كورونا بإغلاق ٣ محلات تجارية، حيث أوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن أنه ومن خلال جولات المراقبين الصحيين على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وبوفيهات الوجبات السريعة تم رصد عدد من المخالفات الصحية وكذلك الوقائية.

وتابع بأن المخالفات كانت من حيث عدم تطهير الأسطح والأرضيات وعن تحقيق مسافات التباعد الجسدي بمسافة آمنة لا تقل عن مترين.

ونابع ئيس البلدية مؤكدا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك الاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق المخالفين لهذه التعليمات.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل
زائر
جففت الأقشر ماديا وجنسيا .. ورذا لها رغبة عندي رأس حربة قوي وسريع وصامد بون منشطات ولكن فلوس ما فيه
شبيه الريح
قطرائيل

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