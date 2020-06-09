إعدام إيرني لإفشاء معلومات لأمريكا والموساد عن مكان «سليماني»

طهران (صدى):
أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء قرار السلطة القضائية بإعدام إيراني لإتهامه بإفشاء معلومات عن مكان تواجد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري .
وأكدت مصدر مسؤول في مؤتمر صحفي أن المتهم " محمود موسوي مجد " أحد جواسيس السي.آي.إيه والموساد ، وأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام عليه قريباً .
وكان "سليماني " قد قتل في قصف طائرات أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد في يناير الماضي وقُتل معه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران في حدث أثار تصعيد كبير بين الولايات المتحدة وإيران .