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بالصور.. أمانة جدة تطارد الباعة الجائلين وتزيل البسطات العشوائية

Time منذ 41 دقيقة
Views 1546
بالصور.. أمانة جدة تطارد الباعة الجائلين وتزيل البسطات العشوائية

جدة (صدى):
أزالت أمانة جدة البسطات العشوائية أسفل جسر كيلو 8، وكثفت متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين ومنعهم من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة.

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والأفتراش لعرض (مأكولات شعبية ومشروبات ساخنة وبيع الملابس الجاهزة وتقديم معسلات) وفور مباشرة الموقع قام عدد من العمالة بالهروب حيث جرى مصادرة (55) من أسطوانات الغاز المستخدمة في الموقع.

وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين ومنعهم من الأفتراش بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل
غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل
شبيه الريح
قطرائيل
زائر
ما جانا من اليمنيين خير ... غش واحتكار وفوضى وجرائم لا حصر لها . ولا عاد يبغون بلدهم ولا تسمع تجمع وإقدام باستعادتها .. ما نسمع إلا كل يوم واحد ومعه عشرة ومسوي حكومة جديدة .. نهب ونصب وكذب
وافي
اللي بيتة من زجاج لايرمي الناس بالحجر اعلام غبي مفلس فضحتونا بين العربان

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