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يوبا العربية تطرح وظائف شاغرة بجدة

Time منذ ساعة
Views 1547
يوبا العربية تطرح وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

واوضحت الشركة بان الوظائف تأتي تحت مسمى وظيفي "مدير أول- تدقيق العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (لمحاسبة، والمالية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مسؤول- خدمات مندوب المستشفى (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والرعاية الصحية)، أو ما يعادلها.

ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حسبنا الله ونعم الوكيل
شبيه الريح
قطرائيل
زائر
ما جانا من اليمنيين خير ... غش واحتكار وفوضى وجرائم لا حصر لها . ولا عاد يبغون بلدهم ولا تسمع تجمع وإقدام باستعادتها .. ما نسمع إلا كل يوم واحد ومعه عشرة ومسوي حكومة جديدة .. نهب ونصب وكذب
وافي
اللي بيتة من زجاج لايرمي الناس بالحجر اعلام غبي مفلس فضحتونا بين العربان
زائر
استحوا على وجيهكم اللي ما فيها حياء من سقط مواقع التواصل للتجمعات والتصوير للرحلات وكشتات الهياء للرقيص والمقحبة والجيش في الجبهات دفاعا عن ديننا ووطنا ورجال الصحة في الخطوط الأولى دفاعا عن صحتكم ورجال الأمن والحرس في الشوارع تصديا لكل مخالف وناشر للفوضى ... الدولة في استنفار عام وجهاد لا يعلمه إلا الله وأنتم ما عندكم حياء ولا في قلوبكم شعور بالمسؤولية تتراقصون وتتجمعون وبعد بلباس الأمن ... الله يأخذكم ويرتاح البلد من هالسقط

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