يوبا العربية تطرح وظائف شاغرة بجدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
واوضحت الشركة بان الوظائف تأتي تحت مسمى وظيفي "مدير أول- تدقيق العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (لمحاسبة، والمالية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، مسؤول- خدمات مندوب المستشفى (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والرعاية الصحية)، أو ما يعادلها.
ولمزيد من التفاصيل اضغط الرابط التالي من هنــــــــــا .