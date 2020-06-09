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بالصور.. رصد وإغلاق منزل شعبي مخالف لصناعة الكمامات في جدة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1642
بالصور.. رصد وإغلاق منزل شعبي مخالف لصناعة الكمامات في جدة

جدة (صدى):
تمكنت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، من إغلاق منزل شعبي بحي الكندرة، تم تحويله لمعمل خياطة تديره عمالة وافدة يقوم بخياطة الكمامات؛ حيث تم ضبط 24 ماكينة خياطة ومصادرتها؛ فيما هرب العمال.

ومن جانبه، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، حرص الأمانة على تقديم خدماتها لكافة سكان محافظة جدة وكذلك الرقابة المستمرة.

وقال "الزهراني" أن أمانة محافظة جدة تكثف جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والمخالفات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة الفيروس المستجد والحماية من انتشار العدوى؛ مؤكدًا حرص الأمانة على أمن وسلامة وصحة السكان وعدم التهاون بها.

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أحدث التعليقات

شبيه الريح
قطرائيل
زائر
ما جانا من اليمنيين خير ... غش واحتكار وفوضى وجرائم لا حصر لها . ولا عاد يبغون بلدهم ولا تسمع تجمع وإقدام باستعادتها .. ما نسمع إلا كل يوم واحد ومعه عشرة ومسوي حكومة جديدة .. نهب ونصب وكذب
وافي
اللي بيتة من زجاج لايرمي الناس بالحجر اعلام غبي مفلس فضحتونا بين العربان
زائر
استحوا على وجيهكم اللي ما فيها حياء من سقط مواقع التواصل للتجمعات والتصوير للرحلات وكشتات الهياء للرقيص والمقحبة والجيش في الجبهات دفاعا عن ديننا ووطنا ورجال الصحة في الخطوط الأولى دفاعا عن صحتكم ورجال الأمن والحرس في الشوارع تصديا لكل مخالف وناشر للفوضى ... الدولة في استنفار عام وجهاد لا يعلمه إلا الله وأنتم ما عندكم حياء ولا في قلوبكم شعور بالمسؤولية تتراقصون وتتجمعون وبعد بلباس الأمن ... الله يأخذكم ويرتاح البلد من هالسقط
ابن حزم
هذا ترويع للناس الابرياء والعقاب الرادع لهؤلاء المجرمين الذين يتقصدون تهديد حياة الناس باستهتارهم وسوء استخدام السيارات.

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