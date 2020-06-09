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نشر لوحات توعوية بشأن الجائحة من هيئة الأمر بالمعروف بالطائف

Time منذ ساعة
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نشر لوحات توعوية بشأن الجائحة من هيئة الأمر بالمعروف بالطائف

إبراهيم الزهراني (صدى):
نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف برنامجاً توعوياً مساهمة مع الجهات المختصة للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيدا 19 عبر نشر وسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ونشر الحرص على لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

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أحدث التعليقات

شبيه الريح
قطرائيل
زائر
ما جانا من اليمنيين خير ... غش واحتكار وفوضى وجرائم لا حصر لها . ولا عاد يبغون بلدهم ولا تسمع تجمع وإقدام باستعادتها .. ما نسمع إلا كل يوم واحد ومعه عشرة ومسوي حكومة جديدة .. نهب ونصب وكذب
وافي
اللي بيتة من زجاج لايرمي الناس بالحجر اعلام غبي مفلس فضحتونا بين العربان
زائر
استحوا على وجيهكم اللي ما فيها حياء من سقط مواقع التواصل للتجمعات والتصوير للرحلات وكشتات الهياء للرقيص والمقحبة والجيش في الجبهات دفاعا عن ديننا ووطنا ورجال الصحة في الخطوط الأولى دفاعا عن صحتكم ورجال الأمن والحرس في الشوارع تصديا لكل مخالف وناشر للفوضى ... الدولة في استنفار عام وجهاد لا يعلمه إلا الله وأنتم ما عندكم حياء ولا في قلوبكم شعور بالمسؤولية تتراقصون وتتجمعون وبعد بلباس الأمن ... الله يأخذكم ويرتاح البلد من هالسقط
ابن حزم
هذا ترويع للناس الابرياء والعقاب الرادع لهؤلاء المجرمين الذين يتقصدون تهديد حياة الناس باستهتارهم وسوء استخدام السيارات.

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