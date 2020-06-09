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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

Time منذ 27 دقيقة
Views 1406
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

الرياض (صدى):
أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام 1441 / 1442هـ، علما بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد هنا.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول هي الدفعة السابعة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ.

وتمتد مدة التدريب لسنتين وذلك في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملا باللغة الانجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

يذكر أن المعهد يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
طيب
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك
مازن الشريف
بالعكس الحكومه عمال تصرف على الشعب وعليك ي غبي يعني انت ما تاخذ اي فلوس من الحكومه عندك حافز وحساب المواطن والضمان وغيرها وغيرها وتنكر عيني عينك اجل انت تتكلم وانت نايم فوق وصحصح واذا عندك دليل جيب لا تتكلم كلام وانت عمال تاخذ وتحط في جيبك

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