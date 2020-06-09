بالفيديو.. مطرب شعبي يصرخ بعد إصابة والدته بكورونا : مين يحس بيا أمي هتروح مني

القاهرة (صدى):
كشف المطرب الشعبي المصري "شريف يسري " الشهير بـ " شيكو " عن إصابة والدته بفيروس كورونا .
ونشر الفنان فيديو من داخل سيارته وهو يبكي ويصرخ من معاناته مع تدهور الحالة الصحية لوالدته مطالباً بمساعدته وإنقاذ حياتها .
وقال : أعمل أية أمي تعبانة وبتموت مني ومش لاقي حد يساعدني، وكل ما أكلم حد يهرب مني .
وأضاف : الإسعاف اللى بتيجي.. أنا اللي رايح أجيبها، حد يقولي أعمل أية وأوديها فين، أنا مين يحس بيا، أمي هتروح مني، أعمل أية يا ناس، أنا في الهرم، أنا بقالي أربع أيام مش عارف أعمل حاجة .
وسجلت مصر 35.444 حالة مؤكدة بالفيروس فيما توفي 1.271 شخص .